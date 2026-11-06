Грег Вайнер заявил, что выборы в Конгресс завершили эпоху Трампа

По данным, которые привел Вайнер, демократы получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев и 220 мест в Палате представителей против 134. Обозреватель считает результаты голосования признаком завершения эпохи Трампа.

Вайнер объяснил поражение республиканцев ростом стоимости жизни. По его словам, за последние несколько месяцев бензин в Нью-Йорке подорожал на 100%, вслед за ним выросли цены на основные товары и услуги. Это, по оценке обозревателя, побудило многих пенсионеров голосовать против президента.

«Это было яркое антитрамповское голосование», — заявил Вайнер.

При этом обозреватель отметил успехи Трампа в борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, но счел их недостаточными для победы. По мнению Вайнера, президент не смог предложить новую политическую идею. Он также предположил, что Трамп будет добиваться политической амнистии после 2028 года и гарантий отсутствия финансового и административного преследования семьи.

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