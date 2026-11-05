Выпадают волосы: водопроводная вода в РФ превратилась в коктейль из примесей

В десятках российских регионов страны в водопроводной воде выявили отклонения от санитарных норм, жители пожаловались на выпадающие волосы, ухудшение кожи и аллергические реакции, сообщает Baza .

В прошлом году в России доля водопроводной воды, которая не прошла проверку на химический состав, увеличилась до 12,24% против 11,64% годом ранее, говорится в докладе Роспотребнадзора.

Хуже всего ситуация в Калмыкии, где отмечены экстремальные показатели примесей. Так, в Городовиковском районе — до 100% проб воды с отклонениями. В водопроводной воде превышены показатели по железу, кремнию, нитратам и нитритам, а еще по токсичным элементам, которые могут быть опасны для здоровья человека, по информации местного Минприроды.

В Калининградской области доля проб, где нашли вредные бактерии, выросла вдвое за год. Почти треть образцов были с отклонениями по содержанию железа, а четверть — по запаху, вкусу и цвету. Роспотребнадзор считает, что качество ухудшилось из-за изношенности городских и внутридомовых труб, аварий и недостаточной профилактикой сетей.

Превышение примесей и отклонения зафиксированы в воде Рязанской, Тамбовской, Псковской, Костромской, Белгородской, Воронежской, Московской областей, это следует из отчетов региональных ведомств за 2025–2026 годы. Самая распространенная проблема — избыток железа, марганца, фтора и хлора, а еще высокая жесткость воды.

Россияне начали чаще жаловаться на появление дерматита, чесотки и аллергии на воду. Многие жители субъектов РФ с проблемной водой рассказали о выпадении волос, зудящих пятнах на теле после душа и сухости кожи. Решать проблему жителям приходится с помощью фильтров, антигистаминных средств и уходовой косметики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.