Виктория Казанцева выиграла золото и бронзу на чемпионате Малайзии

Представительница Подмосковья Виктория Казанцева завоевала две медали на четвертом Открытом чемпионате Малайзии по прыжкам в воду в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Казанцева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Электростали, выиграла золото в прыжках с 10-метровой вышки среди женщин. Она набрала 298,60 балла. Серебро получила еще одна российская спортсменка, бронзу — представительница Японии.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Казанцева выступила в паре с россиянкой Викторией Фроловой. С результатом 271,50 балла они стали бронзовыми призерами. Победу одержали спортсменки из России, серебро завоевала команда Бразилии.

Четвертый Открытый чемпионат Малайзии прошел в Куала-Лумпуре и собрал сильнейших прыгунов в воду из разных стран.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.