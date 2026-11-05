В Жуковском снесли два аварийных дома на улице Чапаева

Два аварийных жилых дома в Жуковском демонтировали после расселения жителей 32 квартир. Земельные участки очистили от строительного мусора, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

На улице Чапаева в Жуковском снесли двухэтажные кирпичные дома № 2/22 и № 6, построенные в 1957 году. Здания общей площадью около 1215 квадратных метров находились среди жилой застройки. Износ строительных конструкций превышал 77%, поэтому дома признали аварийными и подлежащими сносу.

Жителей 32 квартир расселили по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Сейчас они живут в новостройке по адресу: улица Гагарина, 81/1.

После расселения дома пустовали. Жители через портал «Добродел» просили снести здания и благоустроить прилегающие территории. Демонтаж и расчистка участков от строительного мусора завершены. Дальнейшее использование освободившихся территорий определит администрация.

Всего в Жуковском выявили 33 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день 28 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 85% от общего числа. Работа продолжится.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.