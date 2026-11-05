В Кашире запустили стоки на новых очистных сооружениях в Терново-1

В деревне Терново-1 завершили строительство очистных сооружений мощностью до 20 тыс. м³ сточных вод в сутки и произвели пуск стоков. Работы провели по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с привлечением федеральных средств.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что каждое технологическое решение перед внедрением одобряет научно-технический совет при министерстве. Особое внимание уделяют автоматизации: прошлая зима показала важность быстрой реакции на внештатные ситуации. Каждый реконструируемый объект оснащают датчиками контроля работы насосов и резервуаров, а также системами удаленного мониторинга.

На новом комплексе глубокую очистку обеспечивают биологические реакторы. Вода проходит несколько стадий обработки и в результате соответствует строгим нормативам. Осадки направляют в помещения для обработки и обезвоживания — это сокращает объем отходов и упрощает их утилизацию.

Автоматизированная система контролирует все параметры технологических процессов, позволяя отслеживать состояние оборудования и своевременно устранять отклонения. Современные насосы, вентиляторы и качественная изоляция снижают энергопотребление и повышают экологичность комплекса.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.