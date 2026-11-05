Земельные инспекторы Подмосковья обследовали более 74 тыс участков

Муниципальные земельные инспекторы с начала 2026 года обследовали 74,1 тыс. частных участков в Московской области. Проверки направлены на соблюдение правил использования земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Лидерами по числу осмотров стали Раменский округ — 7 725 обследованных участков, Волоколамский — 4 692 и Можайский — 4 227.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров предупредил о финансовых последствиях нарушений.

«Владельцу грозит не только административный штраф, но и пересмотр кадастровой стоимости в сторону повышения, что автоматически увеличит земельный налог. В крайних случаях, если собственник годами не обрабатывает территорию и не реагирует на официальные требования, запускается процедура принудительного изъятия участка», — отметил министр.

Жители могут инициировать проверку собственного участка на региональном портале госуслуг и отслеживать ее ход через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Платформа «Народный инспектор» позволяет сообщать о нарушениях на соседних территориях, например о коммерческой деятельности на землях под индивидуальное жилищное строительство.

Собственникам, допустившим ошибки в оформлении или использовании земли, направляют подробные разъяснения. В них указывают, что нужно исправить, какие документы собрать и в какой срок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.