Парфюмер объяснила, почему любимые духи перестают ощущаться

Знакомый парфюм часто не исчезает: мозг привыкает к запаху, а окружающие продолжают его чувствовать. Об этом рассказала парфюмер, эксперт «Лэтуаль» Анна Борисова, сообщает Life.ru .

Обонятельное привыкание может возникнуть в первые минуты, особенно при использовании насыщенных композиций. Перед повторным нанесением Борисова советует попросить кого-нибудь оценить запах с небольшого расстояния. Привычный аромат можно на несколько дней сменить другим.

Стойкость зависит и от состава: верхние ноты испаряются первыми, базовые сохраняются дольше.

«Для стойкости на весь день выбирайте парфюм с амброво-древесными материалами, ванилью, бобами тонка, гурманскими нотами, кожаные, древесные», — посоветовала Борисова.

Проверить стойкость можно на бумажной полоске или салфетке, отмечая время и оценивая запах. Но на коже результат может отличаться. После душа эксперт советует нанести крем без выраженной отдушки, дождаться впитывания и затем использовать духи.

На волосах и одежде запах может держаться дольше. Однако спиртовые духи способны пересушивать волосы — для них лучше выбирать специальные средства. На ткани нужно проверить, не остаются ли пятна. Растирать запястья не стоит: трение нагревает кожу и ускоряет испарение летучих компонентов.

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