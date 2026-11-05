Пинали на глазах у коллег: молодые люди напали на сотрудников ДПС в Ленобласти

Молодые люди напали на сотрудников ДПС в Ленинградской области. Они повалили инспектора на землю и пинали ногами на глазах у коллег. Четверых участников нападения задержали, еще около 15 подозреваемых доставили в отдел полиции, сообщает Baza .

Инцидент произошел ночью 25 октября в населенном пункте Сяськелево. Инспекторы ДПС остановили Peugeot без номеров. За рулем был 17-летний юноша без прав. Во время досмотра его пассажиры начали спорить с полицейскими. Вскоре к конфликту присоединились местные жители. Они попытались отбить задержанного. Одного из инспекторов повалили на землю и начали избивать, пока его коллеги стояли рядом. Всего пострадали два сотрудника ДПС.

В уголовном деле о насилии против представителей власти фигурируют четверо: 25-летняя девушка, 18-летний юноша и двое подростков 17 лет. Девушку отправили в СИЗО, еще двоих отправили под домашний арест.

После задержания нападавшие начали приносить извинения. Девушка призналась, что пинала лежавшего на земле инспектора, а один из подростков попросил прощения «за язык поганый свой».

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