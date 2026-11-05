В Балашихе построили детский сад на 205 мест для детей от полутора лет

Детский сад для детей от полутора до семи лет построили в жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе. Здание получило заключение о соответствии проектной документации, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый детский сад рассчитан на 205 воспитанников. Строительство завершено, следующий этап — получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

В здании предусмотрены группы для детей разных возрастов. У каждой будет собственное пространство для игр, занятий, сна и переодевания. Для воспитанников организуют пятиразовое питание. Для приготовления еды оборудован отдельный пищеблок.

В детском саду также разместились спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков и кабинет психолога-логопеда. Дети смогут заниматься физкультурой, музыкой, посещать развивающие занятия и при необходимости получать дополнительную помощь специалистов.

Детский сад входит в состав жилого комплекса «Новоград Павлино», где также предусмотрены школа на 1600 мест и поликлиника. Застройщик — ООО «СЗ «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ», входящее в группу «Самолет».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.