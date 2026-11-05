В Старых Химках начали ремонт теплопункта для улучшения отопления в 30 домах

Сотрудники «ТСК Мосэнерго» 5 ноября приступили к ремонту оборудования центрального теплового пункта в Старых Химках. Работы должны стабилизировать отопление более чем в 30 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты настроят оборудование центрального теплового пункта, чтобы обеспечить нормативное давление и улучшить циркуляцию теплоносителя. Это позволит скорректировать параметры теплосети и повысить стабильность подачи отопления.

Работы затронут дома по адресам: • ул. Союзная, д. 1, 3, 5, 5/2, 5/3; • ул. Энгельса, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14а, 16, 20, 24, 25, 26; • ул. Первомайская, д. 14, 16; • ул. Пролетарская, д. 12/15, 15/18; • ул. Маяковского, д. 2, 4, 8/12, 16/10, 20, 24, 26, 28, 30; • ул. Ленинградская, д. 18; • ул. Розы Люксембург, д. 11/13.

На время ремонта параметры подачи центрального отопления временно снизят. Завершить работы планируют до 16:00 5 ноября.

Профильные службы продолжат контролировать ситуацию и оценивать эффективность работ. При необходимости они примут дополнительные меры для стабильного теплоснабжения.

Телефон ООО «ТСК Мосэнерго»: +7 (495) 225-14-33, доб. 2. Контакты управляющих компаний: https://admhimki.ru/novosti/:id80465

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.