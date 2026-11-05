Поезд из Петербурга столкнулся с грузовиком в Псковской области Происшествия 05 ноября 2026 16:27

Пассажирский поезд Петербург — Псков врезался в грузовой автомобиль на переезде в Псковской области. По предварительным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщает «Бриф24».