Поезд из Петербурга столкнулся с грузовиком в Псковской области
Пассажирский поезд Петербург — Псков врезался в грузовой автомобиль на переезде в Псковской области. По предварительным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщает «Бриф24».
Как сообщили в Октябрьской железной дороге, водитель ГАЗа выехал на пути прямо перед приближающимся составом.
Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. Одна колесная пара локомотива сошла с рельсов.
Пассажиров доставят в Псков автобусами.
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