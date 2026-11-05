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Поезд из Петербурга столкнулся с грузовиком в Псковской области

Происшествия

Пассажирский поезд Петербург — Псков врезался в грузовой автомобиль на переезде в Псковской области. По предварительным данным, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщает «Бриф24».

Как сообщили в Октябрьской железной дороге, водитель ГАЗа выехал на пути прямо перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. Одна колесная пара локомотива сошла с рельсов.

Пассажиров доставят в Псков автобусами.

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