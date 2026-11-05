Объединение многодетных семей Москвы помогает 75 тысячам семей

Объединение многодетных семей города Москвы консультирует родителей по вопросам льгот и выплат, организует досуг и предлагает меры поддержки. Организация работает 12 лет, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ежедневно на вопросы родителей отвечают 145 кураторов и 11 координаторов. В районных группах в мессенджерах семьи узнают об изменениях в законодательстве, оформлении выплат и компенсаций.

Руководитель объединения Наталья Карпович рассказала: «Наша организация была создана по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2014 году, когда число многодетных семей в столице составляло примерно 90 тысяч».

За время работы объединение внесло более 200 инициатив. Среди результатов Карпович назвала увеличение компенсаций и выплат с 1 января 2018 года, бесплатный проезд для второго родителя и детей до 18 лет, возрождение звания «Мать-героиня». С 1 января этого года в страховой стаж засчитывают уход за всеми детьми, а не только за первыми четырьмя.

Многодетные семьи столицы получают льготы на коммунальные услуги и капремонт, бесплатную парковку, компенсацию покупки школьной формы. Детям предоставляют бесплатное питание и лекарства. Объединение также проводит конкурсы, турслеты и спортивные мероприятия. К фестивалям и праздникам на городских площадках могут присоединиться все желающие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.