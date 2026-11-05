Главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак отмечает день рождения

Андрея Пастарнака поздравил коллектив Щелковского перинатального центра. Учреждение третьего, максимального уровня построили по президентской программе. Здесь работают более 600 специалистов, которые ежегодно принимают около 6 тыс. родов. Центр сочетает передовые медицинские технологии с внимательным отношением к пациенткам.

«Андрей Юрьевич — руководитель, чей стратегический ум и преданность делу задают высочайшие стандарты работы. Именно благодаря его лидерским качествам и умению сплотить коллектив мы работаем как единый механизм, уверенно принимая любые профессиональные вызовы», — отметил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Евгений Иванов.

От лица коллектива он пожелал руководителю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо здоровья матерей и детей.

В Московской области работает интернет-портал с информацией о региональной системе родовспоможения. Также обратиться в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.