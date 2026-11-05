Глава Ленинского округа посетил производство косметики «ТВИНС ТЭК»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с коллегами ознакомился с полным циклом производства на предприятии «ТВИНС ТЭК» и обсудил планы его развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие «ТВИНС ТЭК» работает в Ленинском округе с 1999 года и специализируется на парфюмерно-косметической продукции. Во время визита Станиславу Каторову показали все этапы производства — от изготовления и лабораторного тестирования до упаковки и отгрузки.

«Предприятие «ТВИНС ТЭК» — это пример стабильно работающего производства, которое сохраняет рабочие места и вносит вклад в экономику округа. Здесь трудятся более 200 человек, выпускается около 500 наименований продукции. Важно, что компания не стоит на месте, развивается и строит планы на будущее», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ассортимент включает аптечную и омолаживающую косметику, дезинфицирующие средства, средства по уходу и пеномоющие составы. После экскурсии участники встречи обсудили планы развития предприятия и стратегические направления работы.

В пресс-службе администрации добавили, что «ТВИНС ТЭК» — один из крупных работодателей округа. Компания продолжает развиваться, расширять ассортимент и сохранять высокие стандарты качества.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.