На Солнце сформировалась одна из самых крупных корональных дыр года с поперечным размером около 1 млн км, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца. Хотя визуально дыра действительно выглядит как бездонный провал в Солнце, это является иллюзией», — говорится в сообщении.

По словам ученых, фактически на обширных участках солнечной атмосферы резко падают температура и плотность плазмы. Эти области перестают светиться, создавая впечатление, будто кто-то стер части Солнца ластиком.

На потоки тепла и света от Солнца это почти не влияет, но довольно сильно меняет космическую погоду. Эти области солнечной короны плохо удерживают плазму, поэтому она массово уходит в космос со скоростями в несколько сот (иногда до 1 тыс.) километров в секунду. Если Земля пересекает такой поток, магнитосфера реагирует сильными магнитными бурями. По прогнозу именно это и случится в ночь с 6 на 7 ноября.

Заметные бури прогнозируются ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. Полная стабилизация магнитного поля произойдет, предположительно, в районе 13–14 ноября.

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