Эксперт Зейтц назвал две причины опасности «Ясеня» для США

В статье для 19FortyFive Зейтц отметил, что представители Военно-морских сил США неоднократно признавали значительные улучшения «Ясеней» по сравнению с советскими проектами. Россия ввела в строй первую подлодку этого класса — «Северодвинск» — в июне 2014 года.

По словам эксперта, снизить шумность помог реактор ОК-650КПМ. Его система охлаждения обеспечивает естественную циркуляцию воды без насосов — одного из главных источников шума атомных субмарин. Зейтц также предположил, что лодки покрыты резиновыми звукоизолирующими плитками для поглощения гидролокационных волн и снижения шума.

Восемь вертикальных пусковых установок позволяют «Ясеням» нести крылатые ракеты «Калибр», П-800 «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон». Аналитик считает этот арсенал более смертоносным, чем вооружение предшественников.

«Две причины опасности этих подводных лодок: скрытность и вооружение», — сообщил Зейтц.

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