Украина начала расследование после сообщений о пытках в доме под Киевом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело после сообщений об удержании и пытках людей в Петропавловской Борщаговке. В доме размещались нацгвардейцы, сообщает Общественное Телевидение России .

В ночь на 2 ноября местные жители вступили в столкновения с силовиками у частного дома. По данным местных СМИ, в подвале удерживали около 40 человек. ТАСС со ссылкой на издание «Страна» сообщил об одном погибшем. После огласки медики забрали четверых мужчин со следами побоев. Из здания также вывели раненого 14-летнего подростка.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко назвал пострадавших мужчин военными, сбежавшими из частей, а дом — временным пунктом дислокации. Он признал, что там держат и мобилизованных. Следователи пообещали выяснить обстоятельства содержания людей и проверить применение силы.

На вопрос участника протеста о существовании подобных мест глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* ответил: «Потому что таких зданий много».

Политолог Борис Джерелиевский связал отсутствие реакции европейских властей с поддержкой Киева и допустил новые протесты. Европейский источник, в свою очередь, предположил, что скандал может осложнить вступление Украины в ЕС из-за требований к соблюдению прав человека.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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