Районные центры Петербурга предлагают семьям бесплатные занятия спортом

Дети и взрослые могут бесплатно заниматься спортом в районных центрах Петербурга. Условия набора и перечень бесплатных направлений нужно уточнять перед записью, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Центры физической культуры, спорта и здоровья работают во всех районах города. В Центральном районе на Кирочной ул., 50, лит. А, действует более 40 бесплатных секций. В Выборгском районе занятия по общей физической подготовке проходят на ул. Есенина, 11, и ул. Сикейроса, 12.

Мероприятия по виду спорта, дате и району можно найти на портале «Спортивный Петербург» и в приложении «Я здесь живу».

«Мини-приложение „Я здесь живу“ в мессенджере МАКС построено по принципу сервисов вокруг пользователя и предоставляет жителям Петербурга актуальную информацию о возможностях в сферах ЖКХ, благоустройства, образования, культуры, досуга и спорта, адаптируясь под выбранный адрес дома», — сообщила в ноябре 2025 года председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова.

В Приморском районе запись включает онлайн-регистрацию и личный визит. Потребуются паспорт или свидетельство о рождении и медицинская справка. Формы регистрации центр публикует на странице во «ВКонтакте».

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