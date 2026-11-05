Профессор Ткачева объяснила, как движение снижает риск деменции

Физическая активность поддерживает сосуды и связи между нервными клетками, а одних умственных упражнений для профилактики деменции недостаточно, рассказала профессор Ольга Ткачева, сообщает RuNews24.ru .

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева пояснила: движение помогает нормализовать давление и обмен веществ, улучшает кровоснабжение мозга. Особенно полезны танцы, которые задействуют тело, память, координацию и общение.

Диеты, гарантирующей защиту от болезни Альцгеймера, нет. У людей, годами придерживающихся средиземноморского питания, риск деменции в среднем ниже примерно на 11–16%. При этом в трехлетнем исследовании диета MIND, ориентированная на здоровье мозга, не превзошла другой здоровый рацион с небольшим ограничением калорий.

Изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, ученые выявляют за 10–20 лет до нарушений памяти, преимущественно в научных проектах. Но точно предсказать развитие деменции пока нельзя.

«Чем раньше разобраться в причине изменений, тем больше возможностей помочь. Иногда ухудшение памяти связано не с деменцией, а с другими состояниями, которые можно скорректировать. А если заболевание все-таки начинается, ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и дольше сохранить самостоятельность», — пояснила Ткачева.

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