«Снег — не помеха»: сухую траву покосили прямо через сугробы под Красноярском

В Красноярском крае местная жительница заметила, как коммунальщики косят сухую траву прямо через сугробы. При этом в местной администрации утверждают, что «так и было запланировано», сообщает NGS24.RU .

Инцидент произошел в 4-м микрорайоне города Шарыпово. На опубликованных кадрах видно, как рабочий косит сухую траву через сугробы. Снег вместе с травой разлетается в разные стороны.

«Странно зимой слышать шум покоса травы. Вот ребята косят траву. Не мешает ни снег, ни холод, ни то что в снегу. Для Шарыпова это нормально. <…> Через снег пробивается аромат свежескошенной травы. Покос прошел, молодцы. Какой следующий объект? И главное в сугробах же косили», — поиронизировала автор ролика.

В городской администрации заявили, что покос идет в соответствии с запланированными сроками. Осенью такие работы проводят, чтобы весной, когда снег растает, избежать рисков пожара из-за сухостоя.

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