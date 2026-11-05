Боксеры Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийском турнире

Боксеры Московской области выиграли два серебра и две бронзы на Всероссийских соревнованиях «Янтарные перчатки», которые прошли с 27 октября по 1 ноября в Калининграде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всероссийские соревнования по боксу «Янтарные перчатки» памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова на призы губернатора собрали в Калининграде 138 спортсменов из 20 регионов страны. Представители Подмосковья завоевали четыре медали.

Серебро выиграли Даниил Федоров из Одинцова в весовой категории до 54 кг среди юниоров 17–18 лет и Владимир Голубенко из Подольска в категории до 63 кг среди юношей 15–16 лет.

Бронзовыми призерами среди юниоров 17–18 лет стали Спартак Петросян в категории до 48 кг и Анвар Джалбуров в категории до 54 кг. Оба спортсмена — из Королева. Все четверо медалистов представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.