Пицце не место в российский школах — советник президента РФ Ямпольская

Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в меню российских школьных столовых, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников», — поделилась Ямпольская своим мнением с журналистами.

По ее словам, одно дело, когда ребенок ест пиццу дома с разрешения родителей или по особому случаю. Но совсем другое дело, когда пицца появляется в школьном буфете. Ямпольская очень удивилась, что это вообще возможно.

При этом советник главы государства отметила, что прямыми запретами в этом вопросе трудно что-либо изменить. Если речь о государственных школах и детсадах, то они «должны разделять государственную политику в любой области».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал убрать пиццу из российских образовательных учреждений.

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