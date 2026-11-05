«Сижу 12 часов, ничего не делаю»: россиянку выживают с работы после декрета

Блогер с ником sofi._.morso рассказала о неприятной ситуации, которая сложилась у нее на работе после выхода из декрета. Девушка вынуждена сидеть и ничего не делать по 12 часов.

Автор сняла ролик, в котором показала, как сидит в офисе. Она призналась, что ей не организовывают рабочее место, не дают ноутбук, а коллеги и начальство попросту не разговаривают с сотрудницей.

«Ощущение, что это делают специально, чтобы я уволилась. Я чувствую свою вину за то, что ничего не делаю, я чувствую себя ненужной. Идет какая-то психологическая атака», — рассказала блогер.

Девушка удивлена, что ее не могут просто сократить, однако писать заявление по собственному желанию она отказывается. Пока сотрудница продолжает ничего не делать по 12 часов с графиком 2/2.

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