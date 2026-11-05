Червь упал на футболку: «сюрприз» в конфетах ждал жительницу Казани

Жительница Казани с ником aliya_xxd рассказала о неприятном сюрпризе, который ждал ее в конфетах популярной марки. Внутри оказались черви.

Пользовательница Сети рассказала, как сначала съела одну конфету, не обращая внимания. А потом на ее футболку что-то упало. Оказалось, что это червяк.

Девушка побежала в ванную полоскать рот. Потом она решила проверить остальные конфеты — черви оказались в каждой из них.

«Спасибо, поела. Я сейчас сижу и думаю, вызывать рвоту или нет», — поделилась пострадавшая.

Более того, она отметила, что уже попадала в подобную ситуацию, но с другими конфетами. Блогер пришла к выводу, что не будет больше есть эти сладости, потому что теперь у нее «конфетная травма».

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