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Квартира загорелась на 13-м этаже дома на западе Москвы

Происшествия
0:08

Пожар произошел в квартире на 13-м этаже 17-этажного дома на Осеннем бульваре в столице, сообщает «Осторожно, Москва».

На месте ЧП уже работают спасатели. По словам очевидцев, до приезда пожарных соседи пытались самостоятельно потушить балкон — носили воду тазиками.

Информация о пострадавших уточняется.

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