USD
Доллар США
81,79
0.00 %
EUR
Евро
92,16
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,26
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
110,19
0.00 %

Школьник выстрелил другу в глаз из сигнальной ракетницы в Москве

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Школьник выстрелил своем 12-летнему другу в глаз из сигнальной ракетницы в Москве, мальчика экстренно госпитализировали, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 31 октября в столичном районе Южное Бутово. Двое шестиклассников купили сигнальные ракеты в магазине. Затем школьники вышли на улице и ради шутки направили друг на друга заряженные устройства. Во время стрельбы один попал приятелю в левый глаз.

Пострадавшего доставили в медучреждение. У школьника диагностировали контузию глазного яблока, рваную рану и множественные инородные тела в роговице.

Ранее в Новой Москве байкеры выстрелили из пневматики в глаз 17-летнему правдолюбу из-за замечания.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.