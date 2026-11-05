Школьник выстрелил другу в глаз из сигнальной ракетницы в Москве
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Школьник выстрелил своем 12-летнему другу в глаз из сигнальной ракетницы в Москве, мальчика экстренно госпитализировали, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 31 октября в столичном районе Южное Бутово. Двое шестиклассников купили сигнальные ракеты в магазине. Затем школьники вышли на улице и ради шутки направили друг на друга заряженные устройства. Во время стрельбы один попал приятелю в левый глаз.
Пострадавшего доставили в медучреждение. У школьника диагностировали контузию глазного яблока, рваную рану и множественные инородные тела в роговице.
Ранее в Новой Москве байкеры выстрелили из пневматики в глаз 17-летнему правдолюбу из-за замечания.
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