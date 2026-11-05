Американец получил пожизненное за убийство россиянки и ее дочери в Италии

Итальянский суд приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве своей спутницы Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды, сообщает агентство ANSA.

Тела россиянки и младенца обнаружили 7 июня прошлого года в римском парке виллы Памфили. Личности погибших установили не сразу. После показа сюжета о жестоком убийстве по местному телевидению в полицию обратилась зрительница. Она сообщила, что за три недели до происшествия видела мужчину рядом с убитыми.

Американца арестовали в Греции и экстрадировали в Италию. Кауфманн отрицал вину в совершении убийства, но был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Мужчина познакомился с омичкой на Мальте в 2023 году. В 2024 у них родилась дочь. Вскоре пара переехала в Рим. Кауфманн позиционировал себя как кинорежиссера и продюсера.

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