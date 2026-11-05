Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга на фоне угроз извне

Глава государства Владимир Путин заявил, что важно совершенствовать работу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и продолжать его технологическую модернизацию на фоне внешних угроз, сообщает РИА Новости .

Президент принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы, применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все чаще в преступные схемы пытаются втянуть несовершеннолетних. Необходимо защитить молодых людей и старшее поколение от угроз, купированием которых занимается Росфинмониторинг. Ведомству нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки и активно внедрять технологии ИИ, позволяющие увидеть опасности на дальних подступах.

Российский лидер отметил, что также необходимо усилить контроль за подозрительными операциями и одновременно упростить процедуры для честных участников рынка. Одним из ключевых приоритетов является завершение разработки национальной концепции финансовой безопасности. Ее внедрение направлено на модернизацию и развитие всей отечественной антиотмывочной системы. Это важная задача для защиты интересов государства.

Путин добавил, что российская финансовая разведка работает на уровне лучших международных стандартов, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Власти намерены укреплять материально-техническую базу Росфинмониторинга и улучшать подготовку кадров.

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