Прошло 3 недели: 48-летняя женщина загадочно пропала в Подмосковье

В Сергиевом Посаде загадочно исчезла 48-летняя Екатерина Егорычева. Уже почти три недели о женщине нет никаких вестей, сообщает Msk1.RU .

До этого Екатерина никогда не уходила из дома и не исчезала. По словам близких, у нее не было проблем со здоровьем. В последнее время женщина работала в прачечной и фасовщицей еды.

«В последний раз, там где ее видели, была одета в тапочках белых, наподобие Crocs, белые грязные штаны, белая рубашечка — тоже грязная. Одета была не по погоде, но может быть, где-то куртку нашла», — рассказал родственник пропавшей.

Мужчина добавил, что Екатерина не могла позволить себе загулять, так как подобное поведение ей несвойственно. Дома ее ждет 10-летняя дочь.

Ранее стало известно, что в Москве ищут загадочно пропавшую молодую девушку. Ранее она рассказывала родным, что якобы живет с возлюбленным — 44-летним журналистом. Однако она никого не знакомила с сожителем. Девушка появляется на камерах, но никто не может ее найти.

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