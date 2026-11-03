Загадочно пропавшая девушка появляется на камерах, но никто не может ее найти

Родственникам загадочно пропавшей в Москве девушки присылают ее фотографии, но в моменте никто не может ее найти. В поисках участвует полиция и волонтеры «ЛизаАлерт».

Пользователь Сети Айнура Бунятова опубликовала фотографию пропавшей девушки. Родственники убедились, что она жива.

«Появляется на разных камерах, но в моменте не могут понять, где она. Москва, просьба, если вы видите эту девушку где-то, срочно пишите или звоните по номеру: +79992499736», — написала Бунятова.

Она отметила, что семья постоянно на связи с полицией и волонтерами. По звонку за пропавшей смогут съездить.

В Москве ищут загадочно пропавшую молодую девушку. Ранее она рассказывала родным, что якобы живет с возлюбленным — 44-летним журналистом. Однако она никого не знакомила с сожителем.

Вещи пропавшей были найдены около Церкви Вознесения Господня за Серпуховскими воротами рано утром 28 октября. Там лежал рюкзак, а в нем — брюки, два телефона, паспорт. На одном телефоне кто-то вернул все настройки до заводских.

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