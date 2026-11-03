Умер знаток «Что? Где? Когда?» Владислав Быков

Знаток «Что? Где? Когда?» Владислав Быков скончался 2 ноября. О смерти участника интеллектуальных телешоу рассказала его супруга Ольга Деркач в своем блоге, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ольга Деркач, участница «Своей игры» и член «Золотой дюжины», сообщила: «Слава умер в 9:30».

Быков родился 9 января 1954 года в Верхней Салде Свердловской области. Он окончил Московский авиационный институт и более 20 лет работал в экономической сфере, занимая должность заместителя главного бухгалтера в Московском авиационном производственном объединении.

С 1990 года Быков участвовал в интеллектуальных играх. В телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» он выступал с 1994 года и сыграл девять игр. Последнюю провел в 1997 году: его команда с Поташевым, Левиным, Пальцевой, Черушевым и Виватенко уступила телезрителям со счетом 2:6.

В 1994–1998 годах Быков неоднократно становился чемпионом «Брейн-ринга» в составе команды «Стирол» из Горловки. В «Своей игре» он выступал с 1994 по 2009 год и вошел в «Золотую дюжину» — группу самых успешных игроков проекта.

Друзья пары и блогеры выразили Деркач соболезнования.

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