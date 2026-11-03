Хотела заработать на памятник: в Подмосковье подростка оставили без выплат в ПВЗ

В Подмосковье 17-летняя девушка несколько недель проработала в пункте выдачи заказов (ПВЗ), пытаясь заработать на памятник умершему отцу, но в итоге ее лишили зарплаты, назначив кучу штрафов, сообщает «Мытищи.LIVE» .

По словам матери, несовершеннолетняя работала неофициально — договор с ней не заключили, смены согласовывали устно, а зарплату выдавали наличными. В какой-то момент руководство перестало платить девушке за ее труд.

Когда подросток поинтересовалась, почему осталась без выплат, то узнала, что ей выставили штрафы. Ранее о них ее не предупредили. Девушка пыталась разобраться, но ее заблокировали во всех рабочих чатах, а переписки удалили.

Также ей угрожали новым штрафом в размере 72 тыс. рублей. Подростку пообещали выставить такую сумму за один день отсутствия на смене. При этом она заранее предупредила, что не сможет выйти на работу из-за болезни.

Мать девушки обратилась в полицию, суд и прокуратуру, чтобы добиться справедливости. Между тем в ПВЗ проводится внутренняя проверка.

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