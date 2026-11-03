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Эндокринолог: метаболический синдром сокращает жизнь на 10–20 лет

Здравоохранение

Врач-эндокринолог Галина Морозова предупредила, что метаболический синдром может отнять 10–20 лет жизни, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Метаболический синдром — комплекс нарушений обмена веществ. По словам Галины Морозовой, он развивается в ответ на снижение чувствительности тканей к инсулину.

«(Ред. — состояние) 10–20 лет украдет у вас из жизни», — отметила врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Морозова подчеркнула, что метаболический синдром также может спровоцировать сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

Врачи обычно ставят диагноз при наличии абдоминального ожирения — скопления жира в области живота, повышенного артериального давления, нарушения углеводного обмена и низкого уровня «хорошего» холестерина.

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