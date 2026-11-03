Врач объяснил, почему простуда протекает без температуры

Повышение температуры не относится к обязательным симптомам острой респираторной вирусной инфекции: оно зависит от возбудителя и иммунного ответа, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Мурад Шахмарданов назвал риновирус одной из наиболее вероятных причин насморка, боли в горле и кашля без выраженной температуры. Симптомы обычно сохраняются около недели, кашель — до двух недель.

Отсутствие жара не делает инфекцию безопасной. Риновирус передается окружающим и может вызывать обострения бронхиальной астмы и хронических заболеваний легких. Грипп тоже бывает без температуры, особенно у пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и вакцинированных.

По словам профессора, появление нового вируса с такими симптомами маловероятно. Их могут вызывать сезонные коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, аденовирусы и бокавирусы.

Шахмарданов рекомендовал соблюдать гигиену рук и респираторный этикет даже без жара. При кашле дольше одной-двух недель или одышке нужно обратиться к врачу. Антибиотики не действуют на вирусы: необходимость их приема определяет специалист.

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