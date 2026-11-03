Умер народный артист России Алексей Дуров

2 ноября скончался ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова народный артист России Алексей Дуров. Ему было 86 лет, сообщается на сайте культурного учреждения.

Алексей Данилович родился в 1940 году в Серпухове. Он рос в рабочей семье, а после службы в рядах Советской армии поступил в ГИТИС.

Актер попал по распределению в Ульяновский драматический театр. Он играл в спектаклях по произведениям Михаила Лермонтова, Александра Островского, Михаила Шолохова и т. д.

Кроме того, Дуров известен тем, что был одним из исполнителей роли Владимира Ульянова. Он воплотил образ вождя в спектаклях «Между ливнями», «Ульяновы» и «Во имя жизни».

Алексей Данилович был Почетным гражданином Ульяновской области. В 2008 году его признали народным артистом РФ.

Прощание с актером состоится в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова с 11 до 12 часов 5 ноября.

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