Мелания Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира, если гуманитарная миссия в Алешках приведет к мирным переговорам. Такую оценку дал политолог Константин Блохин, сообщает aif.ru .

После завершения гуманитарной миссии в Алешках западные СМИ заговорили о шансах первой леди США на награду. На старте торгов на платформе Kalshi вероятность ее победы оценивали в 4%, а Дональда Трампа — в 1,1%.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники в Киеве заявила, что президент США хочет попытаться получить премию для супруги, поскольку понял, что самому ему она недоступна.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин отметил, что масштаб самой акции недостаточен для присуждения награды.

«Нобелевскую премию мира получали единицы. Если говорить о возможности ее получения в связи с гуманитарной миссией в Алешках, то нужно увидеть, выльется ли она в нечто большее или останется разовой акцией», — сказал он.

По оценке Блохина, значение миссии будет зависеть от того, станет ли она основой для других договоренностей и успешных мирных переговоров.

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