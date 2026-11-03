Участники переговоров в Абу-Даби обсудят взаимные гарантии безопасности

Взаимные гарантии безопасности станут одной из тем переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет газета «Известия» .

Представитель Кремля подчеркнул, что принцип неделимости безопасности остается одним из ключевых положений российской позиции. Он означает, что одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой.

Ранее Песков сообщил, что российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября.

Главным переговорщиком от России останется Владимир Мединский. Участники делегации получают инструкции от главы государства.

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