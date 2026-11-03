Более 500 экскурсоводов и гидов-переводчиков Подмосковья прошли аттестацию

Экскурсоводы и гиды-переводчики Московской области прошли обязательную аттестацию — их число превысило 500. Она подтверждает квалификацию и дает законное право работать, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Московской области более 500 экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли обязательную аттестацию и получили законное право оказывать экскурсионные услуги.

Этому способствует работа Турконтроля Подмосковья. Регулярные рейды и мониторинг мест повышенной туристической активности помогают выявлять экскурсоводов, работающих без обязательной аттестации. Контроль позволяет пресекать нарушения и стимулирует рынок к легализации.

Контроль и аттестация дополняют друг друга: рейды выявляют нарушителей, а подтверждение квалификации позволяет гидам работать легально, не рискуя привлечением к административной ответственности за отсутствие аттестации. Эта работа направлена на повышение качества экскурсионных услуг и защищенности туристов.

По вопросам аттестации можно обращаться по телефону +7 (498) 602-84-84, доб. 46093 или 46091. Дополнительная информация доступна в канале в национальном мессенджере MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.