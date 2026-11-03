В Подмосковье разъяснили границы ответственности за газовое оборудование

Газовое оборудование в многоквартирных домах делится на общедомовое и внутриквартирное, а границей между ними служит запорный кран, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) относится к общему имуществу собственников. Оно включает газопроводы от врезки в распределительную сеть до запорного крана перед квартирным оборудованием, общедомовой счетчик, системы контроля загазованности, стояки и регулирующую арматуру.

Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) — все, что расположено после запорного крана внутри жилья. К нему относятся подводки к приборам, индивидуальный счетчик, системы контроля и сама техника: плита, колонка, водонагреватель или отопительный котел. Границей между общедомовым и личным имуществом служит запорный кран.

Для получения газа обязательно заключить договоры на обслуживание ВДГО и ВКГО. Их подписывают специализированная организация и собственник помещения либо его представитель — управляющая организация или ТСЖ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.