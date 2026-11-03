Школьников Подмосковья приглашают на конференцию «Старт в инновации»

Ученики 7–11 классов могут до 29 декабря зарегистрироваться на отборочный этап Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ «Старт в инновации», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация на отборочный этап Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ «Старт в инновации» открыта до 29 декабря. К участию приглашают школьников 7–11 классов.

Конференция объединяет научно-исследовательскую, инженерную и предпринимательскую деятельность. Школьники вместе с наставниками проходят путь от идеи до создания технологичного продукта, востребованного рынком.

Участники могут представить разработки в одном из трех направлений: исследовательском, инженерном или технологическом предпринимательстве. Подать проект можно по ссылке.

Конкурс пройдет в три этапа: отборочный, региональный и заключительный. Финал состоится в крупнейшем школьном технопарке России, где проекты представят международному жюри и экспертам компаний-партнеров.

Участие в конференции дает возможность претендовать на льготы и дополнительные баллы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.