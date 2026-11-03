В Подмосковье построили 99 тротуаров вдоль региональных дорог

Мосавтодор завершил строительство 99 тротуаров в 30 округах Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составила 63 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые тротуары обеспечивают безопасный и удобный подход к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам и жилым кварталам.

«Работы продолжаются — всего до конца года по нацпроекту планируется обустроить 124 тротуара протяженностью 82 км», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Красногорске тротуары построили на двух участках возле остановки «Поворот на ОПХ Отрадное». В Рузском округе дорожка появилась на Восточной улице в поселке Тучково у остановки «ЖБСИ», в Наро-Фоминске — между Праздничной и Алексеевской улицами.

В Ступинском округе тротуар обустроили на Шоссейной улице в селе Шугарово рядом с одноименной остановкой. В Кашире новые дорожки появились у поселка Ледово и на Каширском проспекте возле остановки «АЗС».

Также тротуары построили в деревне Хлябово в Мытищах, деревне Нововоронино Пушкинского округа и на Корпоративном переулке в Дмитрове.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.