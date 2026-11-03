Курица больше не народное мясо: чем россияне закроют белковую дыру

Резкий рост цен на курицу может заставить россиян пересмотреть привычный рацион. Говядина, свинина и другие виды мяса тоже дорожают, хотя и не такими темпами. Семьям с ограниченным бюджетом придется чаще выбирать недорогие продукты, сокращать порции и искать альтернативные источники белка, рассказала РИАМО экономист Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова.

Стоимость тушки цыпленка-бройлера в октябре выросла на 37% год к году, до 250 рублей за килограмм, филе — на 42%, до 458 рублей, сообщал «Коммерсантъ». Курятина долгое время оставалась самым доступным мясом, и ее подорожание особенно чувствительно для семейного бюджета, отмечает Климова.

Однако эксперт считает, что переносить резкое подорожание курятины на весь мясной рынок было бы некорректно: стоимость разных видов мяса меняется с разной скоростью. Так, по исследованию розничных цен за сентябрь 2025–2026 годов, говядина подорожала на 6,9%, свинина — на 0,6%, индейка — на 11%, утка — на 1,4%, крольчатина — на 2,6%, отмечает Климова.

Разница в динамике пока оставляет покупателям возможность выбирать между видами мяса, однако это не означает, что продовольственная нагрузка на семейный бюджет не растет. Особенно чувствительным подорожание становится для тех, кто привык покупать курицу как наиболее доступный источник животного белка.

Россияне могут начать экономить на мясе и рыбе

Сокращение потребления мяса и рыбы наиболее вероятно среди семей с ограниченными доходами. Как пояснила Климова, покупатели могут переходить на более дешевые части туши, внимательнее следить за акциями, уменьшать порции. То есть речь не обязательно идет о полном отказе от мясных продуктов, но их место в повседневном рационе может постепенно сокращаться.

Часть потребности в белке можно восполнить за счет более доступных продуктов. Основой бюджетного меню могут стать крупы, картофель, сезонные овощи, бобовые и яйца. Фасоль, горох и чечевица помогут разнообразить питание и частично заменить мясо по содержанию белка.

При этом полностью исключать животные продукты без учета индивидуальных потребностей организма эксперт не рекомендует.

Главный риск — ухудшение питания

Подорожание продуктов может привести к ситуации, когда семья тратит на еду больше, чем раньше, но покупает меньше мяса, рыбы и свежих овощей. В результате меняется не только структура расходов, но и качество повседневного питания.

По мнению Климовой, доступность продовольствия поэтому нельзя оценивать исключительно по стоимости отдельного продукта — например, куриной тушки. Важнее смотреть на то, что в итоге оказывается в потребительской корзине и насколько разнообразным остается рацион семьи.

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