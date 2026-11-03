Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал убрать пиццу из российских образовательных учреждений. Он напомнил, что этот фастфуд придумали в Италии, которая является недружественной России страной и поставляет Киеву вооружение.

Бородин призвал обратить внимание на то, чем питаются дети. По его словам, в их рационе доминирует фастфуд, а именно — пицца. Глава ФПБК отметил, что на ней «выросло целое поколение, которое уже не знает, что такое кулебяка, курник, расстегай или эчпочмак».

«Сначала пицца, потом Хэллоуин, и вот ребенок не может назвать ни одного русского блюда», — написал Бородин.

Бородин также назвал пиццу «мягкой силой в картонной коробке». Он призвал запретить ее.

«Начать нужно со школьных и студенческих столовых. Хватит кормить наших детей чужим!» — отметил глава ФПБК.

Также Бородин призвал законодательно запретить использование иностранных наименований на вывесках и в рекламе без русскоязычного дублирования, так как это навязывает чуждые ценности.

При этом в преддверии Дня народного единства Бородин напомнил о доброй традиции «Пирог на четвертое», когда люди в регионах пекут пироги, собирают семьи за столом, угощают ветеранов и бойцов.

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