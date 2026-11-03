В Пушкинском округе провели второе заседание общественной палаты

Общественная палата Пушкинского округа 2 ноября провела второе заседание с участием главы округа Максима Красноцветова. Участники подвели итоги последних месяцев и представили план работы на три года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На втором заседании общественной палаты Пушкинского округа участники обсудили обращения жителей по вопросам наружного освещения, тарифов на теплоэнергию, работы ЖКХ, состояния дорог и общественного транспорта. Встреча прошла 2 ноября с участием главы округа Максима Красноцветова.

В состав палаты вошли 45 жителей округа. Они проводят уроки мужества в школах, участвуют в гуманитарных акциях в поддержку участников спецоперации, организуют спортивные и культурные мероприятия. Одна из главных задач палаты — помогать жителям решать конкретные вопросы.

Участники заседания подвели итоги работы за последние несколько месяцев и представили план задач на ближайшие три года. В завершение каждому члену палаты вручили удостоверение.

Совместно с администрацией округа члены палаты продолжат проверять добросовестность подрядчиков, контролировать работу управляющих компаний, учреждений и служб, поддерживать добровольческие инициативы. Эта работа направлена на повышение комфорта и безопасности в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.