В Орехово-Зуеве обновят почти 47 км водопроводных сетей

Масштабное обновление водопровода в Орехово-Зуевском округе улучшит качество водоснабжения более чем для 100 тыс. жителей. Работы уже идут в Дрезне и Ликино-Дулеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе обновляют почти 47 км водопроводных сетей. Проект запустили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мособлводоканал обследовал сети и выбрал участки с наиболее частыми авариями. Всего в округе более 500 км сетей холодного водоснабжения, многие трубы служат десятилетиями. Работы такого масштаба здесь проводят впервые.

Глава округа Руслан Заголовацкий сообщил, что около 41 км труб планируют заменить в Орехово-Зуеве, Куровском и Ликино-Дулеве, еще порядка 6 км — в деревнях и поселках.

В Дрезне работы ведут на семи участках. Уже проложили около 2,5 км труб и установили более 30 колодцев. На площадках работают 36 специалистов и 11 единиц техники. Технология горизонтально-направленного бурения позволяет прокладывать трубы без полного вскрытия дорог и благоустроенных территорий.

В Ликино-Дулеве начали сварку трубопровода от водозаборного узла «Зудино» в сторону стадиона «РУСИЧ».

«Основная задача — до конца года завершить работы в Дрезне и переключить жителей на обновленные сети. Весной 2027 года планируется закончить Ликино-Дулево и перейти к следующим объектам», — дополнил Руслан Заголовацкий.

Обновление инфраструктуры должно сократить число аварий и сделать водоснабжение стабильнее для более чем 100 тыс. жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.