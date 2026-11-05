На Солнце зафиксирована самая сильная с 10 октября вспышка

На Солнце произошла вспышка уровня M3.6 — самая мощная с 10 октября. По абсолютным значениям событие скорее среднее, но оно заметно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек в последний месяц, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Точное время события — 21:33 мск. Вспышка сформировалась в группе пятен № 4566. Ее площадь относительно невелика — около 300 единиц (крупнейшие группы в истории достигали 2–3 тысяч единиц), но она относится к высшему классу сложности Beta-Gamma-Delta.

Источник взрыва находится не так далеко от направления на Землю, поэтому выброшенные облака плазмы теоретически могут долететь до планеты. Однако пока признаков этого не наблюдается.

При этом у специалистов возникает вопрос: одиночное это событие или начало серии. По первым оценкам, энергии у Солнца сейчас хватает на отдельные взрывы, но вряд ли на серию вспышек.

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