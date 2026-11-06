В России отмечают день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Как рассказано на сайте «Азбука веры», в Москве в XVII веке прославилась икона Богоматери этого имени. Первое чудо от нее совершилось в 1688 году над больной Евфимией, родной сестрой патриарха Иоакима. Она жестоко страдала раной в боку, через которую были видны внутренности. Больная ждала смерти, но в то же время не теряла надежды на Божественную помощь. И однажды во время воззвания к Богородице, ей ответил голос, что в храме Преображения Христа есть образ Богоматери, именуемый «Всех скорбящих Радость», который поможет в исцелении.

Евфимия сделала, как ей велела Богородица — она призвала священника с иконой к себе в дом. По совершении водосвятного молебна она исцелилась, и 24 октября (6 ноября по новому стилю) установлен праздник в честь иконы в память чуда.

Есть версия, что в дворцовую церковь великой княжны Наталии Алексеевны в царствование императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона «Всех скорбящих Радость» перенесена из Москвы. А уже потом она поставлена в новый храм, воздвигнутый в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В этот храм на поклонение иконе стекается множество верующих из разных мест: к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

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