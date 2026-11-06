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Еще одного человека с оспой обезьян госпитализировали в Подмосковье

В Московской области выявили еще одного пациента с оспой обезьян. Он проходит лечение, сообщает пресс-служба Домодедовской больницы.

Заболел 50-летний мужчина, который вернулся из Барселоны. Он почувствовал недомогание, также у него была повышена температура и проявились высыпания на теле. Из-за этого он обратился к врачам.

На данный момент пациент уже проходит лечение. Его состояние удовлетворительное.

Это четвертый случай заболевания за последний месяц.

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