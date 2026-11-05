Юлия Высоцкая показала, как проводит время с Андреем Кончаловским в Тоскане
53-летняя актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкое фото с мужем — 89-летним режиссером Андреем Кончаловским, сообщает Super.ru.
Снимок сделан в ресторане в Тоскане. Кончаловский запечатлен со спины, а Высоцкая смотрит в камеру.
Актриса также показала, что они поужинали в местном заведении, отмеченном в гиде «Мишлен».
Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году. Актриса стала его пятой женой.
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