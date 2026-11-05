Около 50 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии: часть животных погибла

На побережье Нгави в районе мыса Паллизер в Новой Зеландии произошел массовый выброс дельфинов. Среди острых камней застряли десятки гринд (черных дельфинов), сообщает SHOT .

На помощь животным пришли местные жители, сотрудники Департамента охраны природы и волонтеры организации Project Jonah. Они несколько часов поливали дельфинов водой, защищали от перегрева и пытались вернуть их в море.

В результате удалось спасти как минимум 14 гринд, однако часть животных погибла — точно известно о четырех особях, но их общее число неизвестно. Некоторые туши унесло волнами.

Причины массового выброса не установлены. Специалисты связывают это с социальным поведением гринд: животные очень сплоченные и следуют друг за другом даже на мелководье. По информации ученых, происшествий такого масштаба в регионе не было с 1990-х годов.

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